Поддержка Украины от Евросоюза — Боррель сделал заявление

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину независимо от действий Соединенных Штатов Америки. Он считает, если не поддерживать Силы обороны, то это будет исторической ошибкой.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Нью-Йорке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН по рассмотрению ситуации в Украине, передает "Укринформ".

Читайте также:

Поддержка Украины от ЕС

"Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза — военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная — больше, чем от США. Более 100 миллиардов евро — это счет, который мы оплатили. Среди этого, 45 миллиардов евро военной поддержки. Безусловно, это меньше, чем от США, но это также довольно важная цифра", — заявил Боррель.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны мало кто мог предположить, что Украина сможет противостоять, ведь Россия занимала четвертое место в мире по военным расходам, тогда как Украина находилась на 35-м месте.

"Поэтому разница между военными возможностями России и Украины была невероятной. Тот факт, что Украина сопротивлялась, было в свое время чудом. В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одна вещь для меня очевидна: пока Украина будет оказывать сопротивление, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку", — добавил Боррель.

Напомним, Боррель подчеркнул, что Россия стремится оставить Украину без света и тепла в преддверии зимы. Поэтому он призвал Запад увеличить поддержку страны, чтобы противостоять попыткам России уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Также в США официально подтвердили факт передачи Ираном баллистических ракет России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал "быстрый ответ" на это.