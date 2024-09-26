Военная помощь Украине — США выделили новый пакет на 375 млн долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи на 375 миллионов долларов. Туда войдет оружие "воздух-поверхность"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника и противотанковое оружие.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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В Белом доме сообщили, что дополнительная помощь Пентагона в сфере безопасности призвана "гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией".

Этот пакет помощи почти в два раза превышает размер недавних поставок. Известно, что в него войдут:

боеприпасы "воздух-земля";

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles;

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

легкие тактические автомобили;

бронированные мостовые системы;

стрелковое оружие;

патрульные катера;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Как известно, это 66-й пакет по счету, который был передан Украине из резервов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Напомним, несколько дней назад Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, танки Leopard и 155 миллиметров боеприпасов.

Кроме того, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину вне зависимости от действий США. Он считает, если не поддерживать Силу обороны, это будет исторической ошибкой.