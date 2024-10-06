Владимир Зеленский обратился к бойцам ТрО в день их профессионального праздника

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов территориальной обороны с их профессиональным праздником. Он напомнил, что воины ТрО защищают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram в воскресенье, 6 октября.

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"Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищающими наше государство и людей", — сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что с первых дней полномасштабной войны тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, а именно смелость и преданность Украине.

Зеленский также отметил, что в начале полномасштабного вторжения бойцы ТрО активно участвовали в обороне Киева, Чернигова и Сум. Также они защищали Харьков, сражались на южном направлении, участвовали в боях на Донбассе.

"Гордимся каждым, кто действительно устойчив! Спасибо каждому, кто уничтожает врага и добивается для Украины возможности жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины!" — подчеркнул президент.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил бойцов территориальной обороны с их профессиональным праздником. Он поблагодарил воинов за решение в сложное время встать на защиту своего Отечества.

Также командование 123-й бригады территориальной обороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186-го батальона Игоря Гриба. Для выяснения причин требуется время.