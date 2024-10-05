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Комбат зі 123-ї бригади ТрО міг вчинити самогубство — почалося розслідування

5 жовтня 2024 16:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
123 бригада ТРО почала розслідування смерті комбата Ігоря Гриба
Похорон комбата Ігоря Гриба. Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186-го батальйону Ігоря Гриба. Для з'ясування причин потрібен час.

Про це пресслужба бригади повідомила у суботу, 5 жовтня.

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У бригаді ТрО наголосили, що Гриб був відданий військовій справі та своїй країні, він піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу.

"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування. Тож маємо всі зрозуміти і дати час керівництву бригади та командуванню розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі, і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про смерть Ігоря Гриба

Попередньою причиною смерті комбата з 123-ї бригади ТрО вважають самогубство, скоєне на командно-спостережному пункті. Це сталося 2 жовтня. Гриб виконував завдання на Вугледарському напрямку, коли його підрозділ, ймовірно, самовільно залишив позиції.

Військовий родом з Миколаївщини, служив за контрактом з 2014 року та брав участь у боях на Савур-Могилі та Іловайську. Поховали його в Кривому Озері 4 жовтня 2024 року.

123 бригада ТРО
Повідомлення про розслідування смерті Гриба. Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, родина військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни в Україні, має право на отримання одноразової грошової компенсації від держави. Сума такої виплати становить 15 млн грн.

Також ми писали, що у разі загибелі військовослужбовця в Україні, його партнери та матір мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Це пенсійне забезпечення для родичів загиблих військовослужбовців регулюється українським законодавством, зокрема Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

смерть самогубство територіальна оборона Вугледар загибель

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