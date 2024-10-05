123 бригада ТРО начала расследование смерти комбата Игоря Гриба

Похороны комбата Игоря Гриба. Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Командование 123-й бригады территориальной обороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186-го батальона Игоря Гриба. Для выяснения причин требуется время.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в субботу, 5 октября.

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Расследование смерти комбата

В бригаде ТрО подчеркнули, что Гриб был отдан военному делу и своей стране, он заботился об личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива.

"Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование. Поэтому должны все понять и дать время руководству бригады и командованию разобраться в сложившихся обстоятельствах в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач", — говорится в сообщении.

Что известно о смерти Игоря Гриба

Предварительной причиной смерти комбата из 123-й бригады ТрО считают самоубийство, совершенное на командно-наблюдательном пункте. Это произошло 2 октября. Гриб выполнял задачи на Угледарском направлении, когда его подразделение, вероятно, самовольно покинуло позиции.

Военный родом из Николаева, служил по контракту с 2014 года и участвовал в боях на Савур-Могиле и Иловайске. Похоронили его в Кривом Озере 4 октября 2024 года.

Сообщение о расследовании смерти Гриба. Фото: скриншот

Напомним, согласно действующему законодательству, семья военнослужащего, погибшего во время полномасштабной войны в Украине, имеет право на получение единовременной денежной компенсации от государства. Сумма такой выплаты составляет 15 млн грн.

Также мы писали, что в случае гибели военнослужащего в Украине его партнеры и мать имеют право на получение пенсии по потере кормильца. Это пенсионное обеспечение для родственников погибших военнослужащих регулируется украинским законодательством, в частности, Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".