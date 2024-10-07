Зеленский сделал заявление о представлении Плана победы всем странам

План победы и изготовление оружия в Украине — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.
Об этом он сообщил в вечернем обращении в понедельник, 7 октября.
Основные моменты обращения президента
- На ближайшую неделю согласован график переговоров, в рамках которых будет представлен План победы всем странам, способствующим приближению мира.
- Зеленский призвал партнеров определиться по завершению войны в Украине в соответствии с нашим видением глобальной архитектуры безопасности.
- Президент также сообщил о докладах Александра Камышина и Германа Сметанина, в которых обсуждалось собственное производство снарядов, техники и артиллерии, а также озвучены предложения к партнерам инвестировать в украинский оборонный сектор.
- Генерал Сырский доложил о ситуации на фронте, подчеркнув, что наиболее сложной остается ситуация в Донецком направлении.
"Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно. И я благодарю всех, кто помогает! Всем, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто бьется ради нашего государства!", – объяснил президент.
Напомним, 6 октября Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.
Также 6 октября Зеленский поздравил бойцов территориальной обороны с профессиональным праздником. Он напомнил, что воины ТРО защищают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения.
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