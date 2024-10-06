День учителя в Україні — Зеленський привітав освітян із професійним святом

Зеленський привітав освітян із професійним святом — що сказав
Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем працівників освіти усіх учителів, викладачів та педагогів. Глава держави підкреслив важливість їхньої праці у вихованні майбутніх поколінь.
Свій допис Зеленський опублікував у Telegram в неділю, 6 жовтня.
Що сказав президент
Президент зазначив, що вчителям, викладачам та педагогам довіряють найдорожче — виховання та формування самодостатніх особистостей.
" Сьогодні професійне свято людей, яким довіряють найдорожче, що є в будь-якій сімʼї, — майбутнє дітей, їхній розум, виховання, розвиток талантів, зростання яскравих, незалежних і самодостатніх особистостей", — наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що внесок освітян є невід’ємною частиною у створенні сильної та прогресивної України.
"Я дякую всім освітянам, хто, попри все, навчає наших дітей найсвітлішого, що є в житті, вчить їх бути порядними, цінувати тих, хто поруч, ділитися досвідом і переймати досвід нових поколінь. Дякую за те, що навчаєте правильного погляду на світ і показуєте, як у цьому світі стати успішними", — підсумував український лідер.
Нагадаємо, в Україні учителькою року стала Леся Павлюк з Івано-Франківська. Вона є переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, зустрівся з працівниками освітнього сектору. На зустрічі були присутні представники Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини.
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