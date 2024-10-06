Стало відомо ім'я вчителя, який став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine 2024

Учителька з Івано-Франківська Леся Павлюк. Фото: Анна Железняк

В Україні учителькою року стала Леся Павлюк з Івано-Франківська. Вона стала переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Про це повідомляє Суспільне Івано-Франківськ у неділю, 6 жовтня.

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Церемонія нагородження відбулася 5 жовтня у Києві. Також Леся Павлюк перемогла в номінації "Вибір українців" через опитування на національній платформі "Дія.Освіта".

Леся Павлюк — вчителька початкових класів ліцею № 7 Івано-Франківської міськради. Своїми першими емоціями педагог поділилася після вручення нагороди.

"Я, чесно кажучи, не очікувала такої підтримки, а те, що моє ім'я буде озвучене наприкінці, — взагалі для мене сюрприз. Емоції — неймовірні, справжні. Я, чесно кажучи, подаюся на премію вже втретє. Цьогоріч вирішила, що востаннє. Й так вийшло, що перемогла", — сказала Леся Павлюк.

За перемогу в номінації "Вибір українців" учительку нагородили освітньою подорожжю до Фінляндії. За неї проголосували найбільше — 23,8% людей з-понад 13 тисяч.

Окрім того, Леся Павлюк отримає 1 мільйон гривень на здійснення освітньої мрії.

"У мене є кілька хороших ідей, справді хороших, для співпраці не тільки з учнями, але поки їх не розкриватиму", — відповіла Павлюк на запитання, що робитиме з цими грошима.

У 2024 році 1210 освітян подали заявки на національну відзнаку, ще 2059 педагогів номінували батьки, учні та колеги.

Що відомо про Лесю Павлюк

Леся Павлюк однією з перших у ліцеї № 7 почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Вона працює над новими методиками й впроваджує їх у навчальний процес.

У 2020 році вчителька потрапила до ТОП-50 кращих вчителів України. Також Леся Павлюк є переможницею обласного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2019" у номінації "Вчитель інклюзивного класу".

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, зустрівся із працівниками освітнього сектору. На зустрічі були присутні представники Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини.

Нагадуємо, що в Україні середня зарплата вчителя наразі становить близько 12 тисяч гривень. Закон про освіту передбачає підвищення цього показника до трьох прожиткових мінімумів — приблизно до 24 тисяч гривень.