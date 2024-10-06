Стало известно имя учителя, ставшего победителем премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

Учительница из Ивано-Франковска Леся Павлюк. Фото: Анна Железняк

В Украине учительницей года стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска. Она стала победительницей национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года.

Об этом сообщает Суспільне Івано-Франківськ в воскресенье, 6 октября.

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Церемония награждения прошла 5 октября в Киеве. Также Леся Павлюк победила в номинации "Выбор украинцев" через опрос на национальной платформе "Дія.Освіта.

Леся Павлюк — учительница начальных классов лицея № 7 Ивано-Франковского горсовета. Своими первыми эмоциями педагог поделилась после вручения награды.

"Я, честно говоря, не ожидала такой поддержки, а то, что мое имя будет озвучено в конце, — вообще для меня сюрприз. Эмоции — невероятные, настоящие. Я, честно говоря, подаюсь на премию уже в третий раз. В этом году решила, что последний раз. И так получилось, что победила", — сказала Леся Павлюк.

За победу в номинации "Выбор украинцев" учительницу наградили образовательным путешествием в Финляндию. За нее проголосовали больше всего — 23,8% людей из более 13 тысяч.

Кроме того, Леся Павлюк получит 1 млн гривен на осуществление образовательной мечты.

"У меня есть несколько хороших идей, действительно хороших, для сотрудничества не только с учениками, но пока их не буду раскрывать", — ответила Павлюк на вопрос, что будет делать с этими деньгами.

В 2024 году 1210 педагогов подали заявки на национальное отличие, еще 2059 педагогов номинировали родители, ученики и коллеги.

Что известно о Лесе Павлюк

Леся Павлюк одной из первых в лицее № 7 начала работать с инклюзивным классом еще до реформы НУШ. Она работает над новыми методиками и внедряет их в учебный процесс.

В 2020 году учительница попала в ТОП-50 лучших учителей Украины. Также Леся Павлюк является победительницей областного тура всеукраинского конкурса "Учитель года — 2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, встретился с работниками образовательного сектора. На встрече присутствовали представители Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины.

Напоминаем, что в Украине средняя зарплата учителя составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.