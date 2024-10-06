Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 arrow

Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

6 октября 2024 08:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Стало известно имя учителя, ставшего победителем премии Global Teacher Prize Ukraine 2024
Учительница из Ивано-Франковска Леся Павлюк. Фото: Анна Железняк
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине учительницей года стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска. Она стала победительницей национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года.

Об этом сообщает Суспільне Івано-Франківськ в воскресенье, 6 октября.

Читайте также:

Учительница года

Церемония награждения прошла 5 октября в Киеве. Также Леся Павлюк победила в номинации "Выбор украинцев" через опрос на национальной платформе "Дія.Освіта.

Леся Павлюк — учительница начальных классов лицея № 7 Ивано-Франковского горсовета. Своими первыми эмоциями педагог поделилась после вручения награды.

"Я, честно говоря, не ожидала такой поддержки, а то, что мое имя будет озвучено в конце, — вообще для меня сюрприз. Эмоции — невероятные, настоящие. Я, честно говоря, подаюсь на премию уже в третий раз. В этом году решила, что последний раз. И так получилось, что победила", — сказала Леся Павлюк.

За победу в номинации "Выбор украинцев" учительницу наградили образовательным путешествием в Финляндию. За нее проголосовали больше всего — 23,8% людей из более 13 тысяч.

Кроме того, Леся Павлюк получит 1 млн гривен на осуществление образовательной мечты.

"У меня есть несколько хороших идей, действительно хороших, для сотрудничества не только с учениками, но пока их не буду раскрывать", — ответила Павлюк на вопрос, что будет делать с этими деньгами.

В 2024 году 1210 педагогов подали заявки на национальное отличие, еще 2059 педагогов номинировали родители, ученики и коллеги.

Что известно о Лесе Павлюк

Леся Павлюк одной из первых в лицее № 7 начала работать с инклюзивным классом еще до реформы НУШ. Она работает над новыми методиками и внедряет их в учебный процесс.

В 2020 году учительница попала в ТОП-50 лучших учителей Украины. Также Леся Павлюк является победительницей областного тура всеукраинского конкурса "Учитель года — 2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, встретился с работниками образовательного сектора. На встрече присутствовали представители Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины.

Напоминаем, что в Украине средняя зарплата учителя составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.

украинцы премия Украина Ивано-Франковск День учителя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК