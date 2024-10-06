День учителя в Украине — Зеленский поздравил педагогов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.

Свое сообщение Зеленский опубликовал в Telegram в воскресенье, 6 октября.

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Президент отметил, что учителям, преподавателям и педагогам доверяют самое дорогое — воспитание и формирование самодостаточных личностей.

"Сегодня профессиональный праздник людей, которым доверяют самое дорогое, что есть в любой семье, — будущее детей, их ум, воспитание, развитие талантов, рост ярких, независимых и самодостаточных личностей", — подчеркнул Зеленский.

Учительница проводит урок в укрытии. Фото: ОП

Глава государства добавил, что вклад педагогов является неотъемлемой частью в создании сильной и прогрессивной Украины.

"Я благодарю всех педагогов, кто, несмотря ни на что, учит наших детей самому светлому, что есть в жизни, учит их быть порядочными, ценить тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Спасибо за то, что учите правильному взгляду на мир и показываете, как в этом мире стать успешными", — подытожил украинский лидер.

Дети на уроке рисования. Фото: ОП

Напомним, в Украине учительницей года стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска. Она является победительницей национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, встретился с работниками образовательного сектора. На встрече присутствовали представители Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины.