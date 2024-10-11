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Закінчити війну до 2025 року — Зеленський представить Шольцу План перемоги

11 жовтня 2024 17:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський представить Шольцу План перемоги
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він планує представити йому український План перемоги.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини у п'ятницю, 11 жовтня.

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Зеленський заявив, що хотілося б закінчити війну не пізніше 2025 року. Він наголосив, що План перемоги — це міст для проведення Саміту миру, який "поставить крапку у війні".

"Цей План — не заміна нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що вступ до НАТО є одним із ключових пунктів Плану перемоги. Він зазначив, що партнери не повинні ставитися до цього питання з недовірою.

Раніше Зеленський зазначив, що поточна ситуація на фронті відкриває можливість для активних дій. За його словами, це може призвести до завершення війни в Україні в 2025 році.

Володимир Зеленський Німеччина Україна Олаф Шольц війна в Україні

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