Вступ України в НАТО — Зеленський розповів про План перемоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пункту Плану перемоги є вступ в НАТО. За його словами, партнери не повинні скептично ставитися до цього питання.

Про це український лідер сказав на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" у середу, 9 жовтня.

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Зеленський підкреслив, що Україну необхідно зміцнювати зараз, а не через "десять, двадцять чи тридцять років".

"Ми говоримо про запрошення. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилася не просто втратою територій, людей та справедливості, тоді вони мають підтримувати наші пропозиції", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про перший пункт Плану перемоги. Він підкреслив, що в Україні розробили заходи, які спрямовані на усунення розриву між поточною ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

Раніше Зеленський розповів, що під час другого Саміту миру Україна представить справедливі умови для завершення війни.