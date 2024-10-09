Вступление Украины в НАТО — Зеленский рассказал о Плане победы

Зеленский объяснил, как План победы Украины связан со вступлением в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов Плана победы является вступление в НАТО. По его словам, партнеры не должны скептически относиться к этому вопросу.
Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в среду, 9 октября.
Вступление Украины в НАТО
Зеленский подчеркнул, что Украину необходимо укреплять сейчас, а не через "десять, двадцать или тридцать лет".
"Мы говорим о приглашении. Если они действительно хотят усилить Украину, если они хотят, чтобы мы победили в этой войне, если они хотят, чтобы эта война закончилась не просто потерей территорий, людей и справедливости, тогда они должны поддерживать наши предложения", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский сообщил о первом пункте Плана победы. Он подчеркнул, что в Украине были разработаны мероприятия, направленные на устранение разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.
Ранее Зеленский рассказал, что во время второго Саммита мира Украина представит справедливые условия для завершения войны.
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