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Зеленский объяснил, как План победы Украины связан со вступлением в НАТО

9 октября 2024 20:36
Аркадий Пастула - Редактор
Вступление Украины в НАТО — Зеленский рассказал о Плане победы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов Плана победы является вступление в НАТО. По его словам, партнеры не должны скептически относиться к этому вопросу.

Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в среду, 9 октября.

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Зеленский подчеркнул, что Украину необходимо укреплять сейчас, а не через "десять, двадцать или тридцать лет".

"Мы говорим о приглашении. Если они действительно хотят усилить Украину, если они хотят, чтобы мы победили в этой войне, если они хотят, чтобы эта война закончилась не просто потерей территорий, людей и справедливости, тогда они должны поддерживать наши предложения", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский сообщил о первом пункте Плана победы. Он подчеркнул, что в Украине были разработаны мероприятия, направленные на устранение разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.

Ранее Зеленский рассказал, что во время второго Саммита мира Украина представит справедливые условия для завершения войны.

Владимир Зеленский война НАТО Украина президент

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