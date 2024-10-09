Зеленський розповів, чому 12 жовтня не відбудеться зустріч "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня, перенесена. Це пов'язано з тим, що президент Сполучених Штатів Джо Байден має приділити максимум уваги стихійним лихам, які зараз загрожують його країні.

Таку заяву Зеленський зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у середу, 9 жовтня.

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Засідання "Рамштайн" переноситься

"Зустріч "Рамштайн", яка була у графіку на цей тиждень, наразі перенесена. Причиною цього є удари стихії по Америці, що потребує максимальної уваги президента Джо Байдена", — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що Байден лишається поки в своїй країні і так вчинив би будь-який лідер. Але оскільки важливим є сам лідерський формат "Рамштайну", відсутність президента США вкрай необхідна.

Президент зазначив, що найближчим часом може бути підготовлений графік нового засідання у форматі "Рамштайну" задля втілення пунктів Плану перемоги.

Раніше ми повідомляли, що засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали. Нову дату визначать пізніше. Причиною став ураган "Мілтон" у США.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну".