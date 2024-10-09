Зеленский рассказал, почему 12 октября не состоится встреча "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, перенесена. Это связано с тем, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен уделить максимум внимания стихийным бедствиям, угрожающим сейчас его странам.

Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в среду, 9 октября.

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Заседание "Рамштайн" переносится

"Встреча "Рамштайн", которая была в графике на эту неделю, перенесена. Причиной этого являются удары стихии по Америке, которая требует максимального внимания президента Джо Байдена", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Байден остается пока в своей стране и так поступил бы любой лидер. Но поскольку важен сам лидерский формат "Рамштайна", отсутствие президента США крайне необходимо.

Президент отметил, что в ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна" для реализации пунктов Плана победы.

Ранее мы сообщали, что заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату определят позже. Причиной стал ураган "Милтон" в США.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании "Рамштайна".