Военный саммит Рамштайн — Белый дом заявил о важности визита Байдена

Джо Байден. Фото: Reuters

Участие президента США в заседании группы "Рамштайн" подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Самооборона Украины будет значительной частью визита Джо Байдена в Германию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, визит Джо Байдена в Германию будет символизировать восстановление партнерства между США и Германией, а также сделает более тесной совместную работу в решении важнейших мировых проблем.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, то это будет большой частью этого визита — и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию. И это, безусловно, будет важной частью этого визита", — подчеркнула Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря Белого дома, учитывая российскую агрессию в Украине важно не прекращать этот диалог.

"Вы видели лидерство президента США в отношении Украины и то, что он смог сделать, чтобы НАТО стало сильнее, чтобы иметь поддержку более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть — безусловно, это будет большой частью этой поездки", — резюмировала Жан-Пьер.

Напомним, элементом Плана победы, направленного на укрепление Украины, является геополитическая определенность. Украина планирует обсудить детали плана на заседании в формате "Рамштайн".

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях мира для Украины. Также глава государства обратился к спецназам СБУ накануне встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября.