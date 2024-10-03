Війна в Україні — Зеленський назвав елемент Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Елементом Плану перемоги, який спрямований на зміцнення України, є геополітична визначеність. Україна планує обговорити деталі плану під час засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві у четвер, 3 жовтня.

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Зеленський заявив, що під час зустрічі із новим генсеком НАТО було обговорено елементи Плану перемоги. Також про це глава держави планує говорити під час засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня.

"Ми обговорили сьогодні також елементи Плану перемоги нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємося зараз до чергової зустрічі вже в форматі "Рамштайн" і там також обговоримо цей План", — зазначив президент.

Він відмітив, що однією із частин плану є геополітична визначеність.

"Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби партнери чітко розуміли бачення і мотиви нашої країни, а саме реалістичність підходу до завершення війни.

Нагадаємо під час пресконференції український лідер вперше прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області. За словами Зеленського, для стримування російського наступу потрібно більше допомоги від Заходу.

Раніше ми писали про те, що новий генсек НАТО Марк Рютте зробив заяву щодо дозволу Україні бити вглиб по території Росії.