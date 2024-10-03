Война в Украине — Зеленский назвал элемент плана Победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Элементом Плана победы, направленного на укрепление Украины, есть геополитическая определенность. Украина планирует обсудить детали плана на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Глава государства о Плане победы

Зеленский заявил, что во время встречи с новым генсеком НАТО были обсуждены элементы Плана победы. Также об этом глава государства планирует говорить во время заседания в формате "Рамштайн", которое запланировано на 12 октября.

"Мы обсудили сегодня также элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате "Рамштайн" и там также обсудим этот План", — отметил Президент.

Он отметил, что одной из частей плана является геополитическая определенность.

"В частности, частью плана является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", — заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы партнеры четко понимали видение и мотивы нашей страны, а именно реалистичность подхода к завершению войны.

Напомним, во время пресс-конференции украинский лидер впервые прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области. По словам Зеленского, для сдерживания российского наступления требуется больше помощи Запада.

Ранее мы писали, что новый генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.