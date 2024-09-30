Україна готується до Рамштайну — головне із вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна готується до підписання 27-ї безпекової угоди та до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". Наразі країна чекає конкретних речей від партнерів, аби посилити свою стратегію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 30 вересня.

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Вечірнє звернення Зеленського

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив про завершення наради, присвяченої результатам його візиту до Сполучених Штатів.

За його словами, українська та американська команди вже працюють над домовленостями, які обговорювалися в Нью-Йорку та Вашингтоні, і готуються до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі", — зауважив президент.

Глава держави наголосив, що цей "Рамштайн" буде особливим, а від партнерів Україна чекає конкретних кроків для посилення своєї стратегії.

"Готуємо також і підписання ще однієї безпекової угоди для України, вже 27-ї", — підкреслив Зеленський.

Він заявив, що найголовніше — тиснути на Росію всіма засобами та інструментами, аби якнайшвидше досягти справедливого миру для України.

"Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, План перемоги України, ініційований Володимиром Зеленським, буде частково оприлюднений для ознайомлення громадськості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги, який Володимир Зеленський презентував у США, складається з військової та дипломатичної частин.