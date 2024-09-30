Украина готовится к Рамштайну — главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина готовится к подписанию 27-го соглашения о безопасности и к следующей встрече в формате "Рамштайн" . В настоящее время страна ждет конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить свою стратегию.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября.

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Вечернее обращение Зеленского

В своем вечернем обращении Зеленский сообщил о завершении совещания, посвященного результатам его визита в Соединенные Штаты.

По его словам, украинская и американская команды уже работают над договоренностями, которые обсуждались в Нью-Йорке и Вашингтоне, и готовятся к следующей встрече в формате "Рамштайн".

"От нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что этот "Рамштайн" будет особенным, а от партнеров Украина ждет конкретных шагов для усиления своей стратегии.

"Готовим также и подписание еще одного соглашения по безопасности для Украины, уже 27-го", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что самое главное — давить на Россию всеми средствами и инструментами, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира для Украины.

"Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед "Рамштайном", — подытожил глава государства.

Напомним, План победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что План победы, который Владимир Зеленский представил в США, состоит из военной и дипломатической частей.