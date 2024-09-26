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Зустріч у форматі "Рамштайн" — Байден анонсував засідання на рівні лідерів

26 вересня 2024 16:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зустріч "Рамштайн" у жовтні — у якому форматі відбудеться
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У жовтні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться нова зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона пройде на рівні лідерів.

Про це у четвер, 26 вересня, заявив президент США Джо Байден з нагоди візиту українського лідера Володимира Зеленського до Білого Дому.

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За словами Байдена, зустріч пройде на рівні лідерів і скоординує підтримку для України у боротьбі з російською агресією.

"Наступного місяця я скличу в Німеччині засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", — заявив він.

Під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому Байден також зазначив, що США разом з союзниками допомогли Україні захистити свою свободу, виграти битву за Київ та повернути більшу частину окупованих територій.

"Я пишаюся тим, що сьогодні президент Зеленський завітав до Білого дому. Протягом майже трьох років Сполучені Штати об’єднували світ, щоб підтримувати народ України, який захищає свою свободу від російської агресії, і головним пріоритетом моєї адміністрації було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги. За цей час Україна виграла битву під Києвом, повернула собі більше половини території, захопленої Росією на початку війни, зберегла свій суверенітет і незалежність", — сказав президент США.

Нагадаємо, США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. До цього пакета увійдуть крилаті далекобійні авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).

А кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського "людиною, яка відмовляється домовлятись". Також він розкритикував візит глави України до США.

Джо Байден США Німеччина військова допомога Україна Рамштайн

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