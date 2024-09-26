Встреча "Рамштайн" в октябре — в каком формате состоится

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В октябре на авиабазе Рамштайн в Германии состоится новая встреча контактной группы по обороне Украины. Она пройдет на уровне лидеров.

Об этом в четверг, 26 сентября, заявил президент США Джо Байден по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

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По словам Байдена, встреча пройдет на уровне лидеров и скоординирует поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"В следующем месяце я созову в Германии заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии", — заявил он.

Во время визита Владимира Зеленского в Белый дом Байден также отметил, что США вместе с союзниками помогли Украине защитить свою свободу, выиграть битву за Киев и вернуть большую часть оккупированных территорий.

"Я горжусь тем, что сегодня президент Зеленский посетил Белый дом. В течение почти трех лет Соединенные Штаты объединяли мир, чтобы поддерживать народ Украины, защищающий свою свободу от российской агрессии, и главным приоритетом моей администрации было оказание Украине поддержки, необходимой для победы. За это время Украина выиграла битву под Киевом, вернула себе больше половины территории, захваченной Россией в начале войны, сохранила свой суверенитет и независимость", — сказал президент США.

Напомним, США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В этот пакет войдут крылатые дальнобойные авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

А кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "человеком, который отказывается договариваться". Также он раскритиковал визит главы Украины в США.