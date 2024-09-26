Авіабомби JSOW США передадуть Україні в пакеті нової допомоги

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. До цього пакета увійдуть крилаті далекобійні авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Як відомо, президент США Джо Байден доручив Міністерству оборони виділити Україні всі кошти, які залишились в рамках Ініціативи безпекової допомоги Києву, до кінця терміну його перебування на посаді президента.

Крім того, він санкціонував 5,5 мільярда доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться, і щоб Адміністрація Байдена могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси.

"Міністерство оборони США також оголошує про виділення 2,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні", — підкреслив президент Америки.

За його словами, це дозволить забезпечити Україну:

засобами протиповітряної оборони;

безпілотними авіаційними системами;

боєприпасами класу "повітря-земля".

До пакета, зокрема, увійдуть боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткова батарея протиповітряної оборони (ППО) Patriot й ракет до неї.

"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі підтримати підготовку ще 18 пілотів наступного року", — додав Байден.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів та назвав, що туди увійде.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Конгрес США оголосив про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів. Також там ухвалили введення нових санкцій проти Росії.