Авиабомбы JSOW США передадут Украине в пакете новой помощи

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд. долларов. В этот пакет войдут крылатые дальнобойные авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Как известно, президент США Джо Байден поручил Министерству обороны выделить Украине все оставшиеся средства в рамках Инициативы безопасности помощи Киеву до конца срока его пребывания на посту президента.

Кроме того, он санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы гарантировать, что эти полномочия не закончатся, и чтобы Администрация Байдена могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы.

"Министерство обороны США также объявляет о выделении 2,4 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины", — подчеркнул президент Америки.

По его словам, это позволит обеспечить Украину:

средствами противовоздушной обороны;

беспилотными авиационными системами;

боеприпасами класса "воздух-земля".

В пакет, в частности, войдут боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительная батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ней.

"В целях развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать подготовку еще 18 пилотов в следующем году", — добавил Байден.

Напомним, ранее Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов и назвал, что туда войдет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Конгресс США объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов. Также там было принято введение новых санкций против России.