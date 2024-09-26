США надасть Україні пакет оборонної допомоги на 7,9 млдр доларів

Президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Конгрес США оголосив про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів. Окрім того, там ухвалили введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський заявив, що Україна використає надану допомогу у "найбільш ефективний та прозорий спосіб".

США надали Україні додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Також США та Україна домовились розширити програму підготовки ще більшої кількості пілотів для керування F-16 та запровадити нові санкції проти Росії.

Надання нового оборонного пакета допомоги погодили дві партії у Конгресі США.

"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів та назвав, що туди увійде.

Також нещодавно Німеччина заявила, що надасть Україні грошову допомогу на відновлення енергетики в сумі 70 млн євро.