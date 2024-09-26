Удари по енергетиці — Німеччина надасть Україні кошти на відбудову

Інженери ТЕЦ ДТЕК ліквідовують наслідки російської масованої атаки. Фото: ДТЕК

Німеччина надасть фінансову допомогу для України. Уряд ФРН виділить 70 мільйонів євро для створення та зміцнення децентралізованої системи тепло– та електропостачання в Україні.

Про це повідомило видання DW у четвер, 26 вересня.

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Бюджетний комітет Бундестагу в середу, 25 вересня, затвердив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, який буде використано для забезпечення українських міст і громад малими теплоелектростанціями, котлами, генераторами та сонячними панелями

Мета такого підходу — створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

За даними німецького відомства, децентралізоване та гнучке енергопостачання має запобігти найгіршим наслідкам для постраждалих міст, особливо в умовах наближення зими.

"У Берліні наголошують, що завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, включаючи атомні електростанції. Він закликав світ до активної протидії агресії Москви.

Раніше ми писали, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро від ЄС. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.