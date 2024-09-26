Удары по энергетике — Германия предоставит Украине средства на восстановление

Инженеры ТЭЦ ДТЭК ликвидируют последствия российской массированной атаки. Фото: ДТЭК

Германия предоставит финансовую помощь для Украины. Правительство ФРГ выделит 70 миллионов евро для создания и укрепления децентрализованной системы тепло- и электроснабжения в Украине.

Об этом сообщило издание DW в четверг, 26 сентября.

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Бюджетный комитет Бундестага в среду, 25 сентября, утвердил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, который будет использован для обеспечения украинских городов и общин малыми теплоэлектростанциями, котлами, генераторами и солнечными панелями

Цель такого подхода — создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.

По данным немецкого ведомства, децентрализованное и гибкое энергоснабжение должно предотвратить худшие последствия для пострадавших городов, особенно в условиях приближения зимы.

"В Берлине отмечают, что благодаря такой помощи, общественные центры, больницы, школы и другие социальные объекты получат более надежное и независимое энергоснабжение", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия планирует новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, включая атомные электростанции. Он призвал мир к активному противодействию агрессии Москвы.

Ранее мы писали, что Украина получит кредит в 35 млрд евро от ЕС. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.