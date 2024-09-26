США предоставит Украине пакет оборонной помощи на 7,9 млрд долларов

США предоставит Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долларов, — Зеленский
Конгресс США объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов. Кроме того, там было принято введение новых санкций против России.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Входящий в пакет помощи от США
Зеленский заявил, что Украина использует оказанную помощь "наиболее эффективным и прозрачным способом".
США предоставили Украине дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух — земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
США и Украина договорились расширить программу подготовки еще большего количества пилотов для управления F-16 и ввести новые санкции против России.
Предоставление нового оборонного пакета помощи согласовали две партии в Конгрессе США.
"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенных Штатов, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов и назвал, что туда войдет.
Также недавно заявила, что предоставит Украине денежную помощь на восстановление энергетики в сумме 70 млн евро.
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