Трамп розкритикував візит Володимира Зеленського до США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського "людиною, яка відмовляється домовлятись". Також він розкритикував візит глави України до США.

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні.

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Трамп заявив, що США продовжують давати мільйони доларів людині, яка "відмовляється домовлятись", маючи на увазі Зеленського.

"Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він їхав з 60 мільярдами доларів", — додав кандидат у президенти Америки.

Крім того, він сказав, що Зеленський "висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента", натякаючи на себе.

Водночас раніше, на передвиборчому заході у штаті Джорджія, Трамп також по-хамськи висловився про Зеленського. Він назвав його "найбільшим торговцем на землі", який з кожним приїздом до США отримує мільярди доларів.

Також Трамп додав, що, на його думку, український лідер "сильно хоче, щоб його опонент від Демократичної партії Камала Гарріс виграла вибори", і сказав, що, якщо він виграє вибори, він намагатиметься штовхнути Україну та Росію за стіл переговорів.

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський прибув до США. У Нью-Йорку він зустрічався з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та виділення 40 млрд євро на наступний рік.

Крім того, ми повідомляли, що 25 вересня український президент зустрівся з низкою світових політиків. Серед них президент Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент В'єтнаму То Лам та інші.