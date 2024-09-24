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Дональд Трамп образив Володимира Зеленського — мова зайшла про гроші

24 вересня 2024 06:14
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дональд Трамп в черговий раз осоромився та образив Володимира Зеленського
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: AP
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому". До того ж він по-хамськи висловився на адресу президента Володимира Зеленського, що перебуває у США з офіційним візитом.  

Про це 24 вересня повідомляє Bloomberg.

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Критика та хамські висловлювання на адресу Зеленського пролунали під час мітингу у Пенсільванії напередодні Генеральної асамблеї ООН.

"Я бачу, Зеленський тут. Я вважаю, що Зеленський — найкращий комівояжер в історії — кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів", — сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, український лідер "сильно хоче, щоб його опонент від Демократичної партії Камала Харріс виграла вибори", і сказав, що, якщо він виграє вибори, він намагатиметься штовхнути Україну та Росію за стіл переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському і президенту Путіну, і я скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", — сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Україна готує документ для звільнення військовополонених, який буде представлений на Другому саміті миру. Також там обговорюватимуть питання продовольчої та енергетичної безпеки.

Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між президентом України Зеленським та канцлером Німеччини Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Володимир Зеленський США ООН Дональд Трамп військова допомога

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