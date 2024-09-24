Дональд Трамп в очередной раз оскандалился и оскорбил Владимира Зеленского

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому". К тому же, он по-хамски высказался в адрес президента Владимира Зеленского, находящегося в США с официальным визитом.

Об этом 24 сентября сообщает Bloomberg.

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Критика и хамские высказывания в адрес Зеленского прозвучали на митинге в Пенсильвании накануне Генеральной ассамблеи ООН.

"Я вижу, Зеленский здесь. Я считаю, что Зеленский — лучший коммивояжер в истории — каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хочет, чтобы его оппонент от Демократической партии Камала Харрис выиграла выборы", и сказал, что если он выиграет выборы, он будет пытаться толкнуть Украину и Россию за стол переговоров.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину, и я скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Украина готовит документ для освобождения военнопленных, который будет представлен на Втором саммите мира. Также там будут обсуждаться вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

Также в Нью-Йорке прошла встреча между президентом Украины Зеленским и канцлером Германии Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.