Україна готує документ для звільнення військовополонених, — Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: foxbusiness.com

Україна готує документ для звільнення військовополонених, який буде представлений на Другому саміті миру. Також там обговорюватимуть питання продовольчої та енергетичної безпеки.

Про це у понеділок, 23 вересня, заявив Президент України Володимир Зеленський на Саміті майбутнього у США.

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На Саміті майбутнього Зеленський заявив, що Росія продовжує активно намагатися підірвати міжнародну єдність, але російський президент Володимир Путін не зможе вкрасти майбутнє людства.

Український лідер підкреслив важливість спільних зусиль країн для створення безпечного майбутнього, зазначивши, що Україна підтримує ініціативи, які дотримуються принципів Статуту ООН.

Він наголосив, що під час роботи над Пактом майбутнього Росія та її союзники продемонстрували деструктивну позицію, активно виступаючи проти глобальних ініціатив, які зміцнюють міжнародну співпрацю.

Президент України нагадав, що ця група із семи країн завжди діяла подібним чином, коли ООН намагалася реалізувати ініціативи на благо всіх держав.

"Ви всі бачите, хто завжди не тільки виступає проти цього, а й активно працює на підрив світової єдності. Цього разу, під час роботи над Пактом майбутнього, та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, незмінно виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які зміцнюють ефективність Статуту ООН", — додав він.

Зеленський також анонсував підготовку другого саміту миру, на якому планується обговорення ключових питань. Зокрема, йтиметься як про продовольчу, так і про енергетичну безпеку, а також притягнення Росії до відповідальності за терор.

Президент зазначив, що Україна готує документ для звільнення військовополонених, який буде представлений на Другому саміті миру.

"Ми працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за терор. Потім ми займемося рештою пунктів формули миру, включаючи звільнення ув'язнених, відновлення територіальної цілісності та багато іншого", — додав він.

На завершення свого виступу Зеленський закликав всі країни підтримати зусилля для створення справедливого та мирного майбутнього.

"Путін вже багато вкрав, але він ніколи не вкраде майбутнє світу", — резюмував український лідер.

Раніше у Нью-Йорку відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Нагадаємо, що Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award. Він наголосив, що наступні кілька місяців війни Росії проти України та усього цивілізованого світу стануть вирішальними.