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Зеленский выступил на Саммите будущего — главные заявления

23 сентября 2024 23:40
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Украина готовит документ для освобождения военнопленных, — Зеленский в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: foxbusiness.com
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина готовит документ для освобождения военнопленных, который будет представлен на Втором саммите мира. Также там будут обсуждаться вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на саммите будущего в США.

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На саммите будущего Зеленский заявил, что Россия продолжает активно пытаться подорвать международное единство, но российский президент Владимир Путин не сможет украсть будущее человечества.

Украинский лидер подчеркнул важность совместных усилий стран для создания безопасного будущего, отметив, что Украина поддерживает инициативы, придерживающиеся принципов Устава ООН.

Он подчеркнул, что во время работы над Пактом будущего Россия и ее союзники продемонстрировали деструктивную позицию, активно выступая против глобальных инициатив, укрепляющих международное сотрудничество.

Президент Украины напомнил, что эта группа из семи стран всегда действовала подобным образом, когда ООН пыталась реализовать инициативы во благо всех государств.

"Вы все видите, кто всегда не только выступает против этого, но и активно работает на подрыв мирового единства. В этот раз, во время работы над Пактом будущего, та самая небольшая группа из семи сообщников во главе с Россией снова действовала деструктивно, неизменно выступая против любых глобальных инициатив, укрепляющих эффективность Устава ООН", — добавил он.

Зеленский также анонсировал подготовку второго саммита мира, на котором планируется обсуждение ключевых вопросов. В частности, речь пойдет как о продовольственной, так и об энергетической безопасности, а также привлечении России к ответственности за террор.

Президент отметил, что Украина готовит документ для освобождения военнопленных, который будет представлен на Втором саммите мира.

"Мы работаем над продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности за террор. Затем мы займемся остальными пунктами формулы мира, включая освобождение заключенных, восстановление территориальной целостности и многое другое", — добавил он.

В завершение своего выступления Зеленский призвал все страны поддержать усилия по созданию справедливого и мирного будущего.

"Путин уже много украл, но он никогда не украдет будущее мира", — резюмировал украинский лидер.

Ранее в Нью-Йорке состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Напомним, что Зеленский получил награду The Golden Plate Award . Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.

Владимир Зеленский США ООН саммит пленные президент

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