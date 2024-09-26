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Отказывается договариваться — Трамп резко высказался о визите Зеленского в США

26 сентября 2024 09:28
Карина Приходько - Редактор
Трамп раскритиковал визит Владимира Зеленского в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Карина Приходько - Редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "человеком, который отказывается договариваться". Также он подверг критике визит главы Украины в США.

Об этом Дональд Трамп сказал, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине.

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Трамп заявил, что США продолжают давать миллионы долларов человеку, который "отказывается договариваться", имея в виду Зеленского.

"Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он ехал с 60 миллиардами долларов", — добавил кандидат в президенты Америки.

Кроме того, он сказал, что Зеленский "высказывает небольшую неприятную клевету в адрес вашего любимого президента", намекая на себя. 

В то же время ранее, на предвыборном мероприятии в штате Джорджия, Трамп также по-хамски высказался о Зеленском. Он назвал его "крупнейшим торговцем на земле", который с каждым приездом в США получает миллиарды долларов.

Также Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хочет, чтобы его оппонент от Демократической партии Камала Харрис выиграла выборы", и сказал, что если он выиграет выборы, он будет пытаться толкнуть Украину и Россию за стол переговоров.

Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский прибыл в США. В Нью-Йорке он встречался с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.

Кроме того, мы сообщали, что 25 сентября украинский президент встретился с рядом мировых политиков. Среди них президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Вьетнама То Лам и другие.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп военная помощь война в Украине

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