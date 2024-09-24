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Єрмак назвав пріоритети співпраці з союзниками в рамках мирного плану

24 вересня 2024 13:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Єрмак назвав головні напрямки співпраці з партнерами
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на зустрічі у Вашингтоні. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

​​Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав, з чого складається План перемоги України Володимира Зеленського. Також він окреслив напрямки співпраці з міжнародними партнерами, які посилять незабаром.

Про це Андрій Єрмак повідомив на своєму каналі у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Андрій Єрмак зазначив, що План перемоги, який Володимир Зеленський презентує у США, складається з військової та дипломатичної частин. 

Він додав, що Україні гостро необхідно мати перевагу на полі бою. Він наголосив, що ЗСУ без кораблів вже вдалося знищити Чорноморський флот Росії, зупинити російське просування на більшості напрямків. Україна наразі наростила виробництво зброї ушестеро, але відчуває гостру нестачу часу, технологій та ресурсів. 

"Закликав наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди — у нашому пріоритетному списку", — написав Єрмак.

Крім того, партнерів просять збільшити інвестиції у виготовлення української зброї, зняти заборону на удари по території Росії, а також використовувати російські активи на підтримку економіки України. 

"Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ", — поділився глава ОПУ. 

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлась інформація про пункти, які містить План перемоги України Володимира Зеленського. Одним з них є запрошення України до НАТО. 

Також Президент України наголошував, що представить на загал План перемоги України після його презентації в США. 

Володимир Зеленський США Андрій Єрмак Росія План перемоги України

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