Ермак назвал главные направления сотрудничества с партнерами

Владимир Зеленский и Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне. Фото: Офис Президента Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал из чего состоит План победы Украины Владимира Зеленского. Также он наметил направления сотрудничества с международными партнерами, которые усилят вскоре.

Об этом Андрей Ермак сообщил на своем канале в Telegram во вторник, 24 сентября.

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План победы Украины и сотрудничество с партнерами

Андрей Ермак отметил, что План победы, который Владимир Зеленский представит в США, состоит из военной и дипломатической частей.

Он добавил, что Украине необходимо иметь преимущество на поле боя. Он подчеркнул, что ВСУ без кораблей уже удалось уничтожить Черноморский флот России, остановить российское продвижение по большинству направлений. Украина нарастила производство оружия в шесть раз, но испытывает острую нехватку времени, технологий и ресурсов.

"Призвал наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды — в нашем приоритетном списке", — написал Ермак.

Кроме того, партнеров просят увеличить инвестиции в изготовление украинского оружия, снять запрет на удары по территории России, а также использовать российские активы в поддержку экономики Украины.

"Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы. Я также призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны РФ", — поделился глава ОПУ.

Напомним, в СМИ появлялась информация о пунктах, содержащих План победы Украины Владимира Зеленского. Одним из них является приглашение Украины в НАТО.

Также Президент Украины отмечал, что представит в целом План победы Украины после его презентации в США.