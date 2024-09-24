Росія не хоче проводити мирні переговори та слідувати мирним планам

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія не зацікавлена у проведенні мирних переговорів та "мирних планах" з закінчення війни в Україні. Низка російських чиновників зробила декілька заяв, які свідчать, що вони бажають використати переговори таким чином, аби отримати загарбані території.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за добу 23 вересня.

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Дослідники ISW дійшли висновку, що Росія публічно проявляє свою незацікавленість у проведенні переговорів. Вони наполягають, шоб війна в Україні закінчилась на їх умовах.

"Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції української влади і знищення української держави", — йдеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на слова Володимира Зеленського, який заявив, що Росія лише імітує зацікавленість у переговорах. До слова, він запросив Росію на другий мирний саміт, проте російський істеблішмент не виявив зацікавленості взяти участь у ньому.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що для них наразі не існує альтернативи окрім як перемоги Росії в Україні та назвав НАТО і Захід "колективним ворогом". Також представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Росія не братиме участь в українському мирному саміті та в інших подібних самітах.

"ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль буде використовувати поняття "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на упереджувальні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України", — вважають аналітики.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що зняття санкцій проти Росії може стати аргумнетом для перемовин про закінчення війни.

Також президент Чехії Петр Павел зробив гучну заяву про поступки територій України. Він заявив, що кінець війни "буде десь посередині" по вимогах обох країн.