Россия не хочет проводить мирные переговоры и следовать мирным планам

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия не заинтересована в проведении мирных переговоров и мирных планах по окончании войны в Украине. Ряд российских чиновников сделал несколько заявлений, свидетельствующих, что они желают использовать переговоры таким образом, чтобы получить захваченные территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) в сутки 23 сентября.

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Исследователи ISW пришли к выводу, что Россия публично проявляет свою незаинтересованность в проведении переговоров. Они настаивают, чтобы война в Украине закончилась на их условиях.

"Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинских властей и уничтожения украинского государства", — говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на слова Владимира Зеленского, заявившего, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах. К слову, он пригласил Россию на второй мирный саммит, однако российский истеблишмент не проявил заинтересованности поучаствовать в нем.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что для них пока нет альтернативы, кроме как победы России в Украине, и назвал НАТО и Запад "коллективным врагом". Также представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не будет участвовать в украинском мирном саммите и других подобных саммитах.

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль будет использовать понятия "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на упреждающие уступки по суверенитету и территориальной целостности Украины", — считают аналитики.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что снятие санкций против России может стать аргументом для переговоров об окончании войны.

Также президент Чехии Петр Павел сделал громкое заявление об уступках территорий Украины. Он заявил, что конец войны "будет где-то посередине" по требованиям обеих стран.