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Єрмак пояснив, чому деякі деталі Плану перемоги будуть засекречені

30 вересня 2024 08:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
План перемоги України буде частково засекречений — Єрмак пояснив чому
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

План перемоги України, ініційований Володимиром Зеленським, буде частково оприлюднений для ознайомлення громадськості. Проте деякі деталі документа залишаться засекреченими через їхній чутливий характер.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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План перемоги буде частково засекречено

Єрмак пояснив, що після презентації плану перед Західними партнерами його буде представлено й українському суспільству. Однак певні положення документа не будуть публічними, щоб не розкривати важливу інформацію ворогу.

"Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому деякі деталі цього плану є закритими. Важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території" — наголосив Єрмак.

Також він висловив впевненість, що українці зрозуміють необхідність збереження секретності окремих аспектів плану, оскільки народ "часто краще за політиків розуміє ситуацію".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів. У його рамках він представив План перемоги очільнику Білого дому Джо Байдену, кандидатам у президенти країни Дональду Трампу та Камалі Гарріс й іншим впливовим американським політикам.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги, який Володимир Зеленський презентував у США, складається з військової та дипломатичної частин

Володимир Зеленський США Андрій Єрмак українці Україна План перемоги України

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