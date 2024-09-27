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Зеленський представив у США План перемоги України — що буде далі

27 вересня 2024 21:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський представив у США План перемоги України
Володимир Зеленський у США. Фото: EFE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів. У його рамках він представив План перемоги очільнику Білого дому Джо Байдену, кандидатам у президенти країни Дональду Трампу на Камалі Гарріс та іншим впливовим американським політикам.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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"План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення", — зазначив президент.

Глава держави додав, що сильні позиції для України гарантують швидший мир.

"Усе ключове для України — на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати", — запевнив Зеленський. 

Він також зазначив, що тепер Україна готується до зустрічі в Німеччині у рамках "Рамштайну". Він зазначив, що це формат, де очільники нашої держави разом із партнерами будуть просуватися згідно зі змістом пунктів Плану перемоги.

"Дякую Президенту Байдену за запрошення", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди. 

Ми також повідомляли, що Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.

Володимир Зеленський США Україна війна в Україні План перемоги України

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