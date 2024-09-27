Зустріч Зеленського і Трампа — підсумки

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Fox News

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди.

Про це Зеленський і Трамп повідомили під час спільної пресконференції у п'ятницю, 27 вересня, повідомляють Новини.LIVE.

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Підсумки зустрічі Зеленського і Трампа

"Я багато чому навчився, але не змінив позицію щодо того, що ми обидва хочемо бачити, як ця війна закінчиться", — зазначив Трамп.

Кандидат у президенти США також додав, що і він, і Зеленський хочуть бачити справедливу мирну угоду.

"І президент (Зеленський. — Ред.) хоче, щоб це припинилося, і я впевнений, що президент Путін хоче, щоб це припинилося, і це хороша комбінація, тож ми хочемо мати справедливу угоду для всіх", — зазначив Трамп.

Водночас Трамп заявив, що "ще занадто рано говорити", якою повинна бути ця домовленість.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.