Володимир Зеленський під час зустрічі з Камалою Гарріс пояснив, чому для України важлива підтримка США

Зустріч Володимира Зеленського з Камалою Гарріс у Вашингтоні 26 вересня. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Без підтримки США Україна не зможе перемогти у війні з Росією. Також без допомоги американської сторони неможливий справедливий мир.

Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у Вашингтоні заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський подякував американським партіям республіканців і демократів за підтримку та зазначив, що без допомоги США Україна не зможе ані перемогти у війні з Росією, ані досягти справедливого миру.

"Сьогодні ми відчуваємо потужну підтримку з вашого боку. Нам необхідно здійснювати тиск на Росію, щоб вона припинила війну та з метою довготривалого та справедливого миру — для нас це пріоритет і для країн, які виступають за свободу, теж. Потрібно, щоб цей конфлікт не був заморожений, досягнути реального миру, тому необхідно продовжувати застосовувати потужні та рішучі санкції відносно Росії", — підсумував Президент України.

Також він повідомив Камалі Гарріс про останні події на полі бою та діях України щодо Курської області.

Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до США. За словами Президента України, основним завданням цього візиту є зміцнення України та захист всіх громадян.

Також ми повідомляли, що під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.