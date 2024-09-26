Владимир Зеленский во время встречи с Камалой Харрис объяснил, почему для Украины важна поддержка США

Встреча Владимира Зеленского с Камалой Харрис в Вашингтоне 26 сентября. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Без поддержки США Украина не сможет одержать победу в войне с Россией. Также без помощи американской стороны невозможен справедливый мир.

Об этом в четверг, 26 сентября, во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский поблагодарил американские партии республиканцев и демократов за поддержку и отметил, что без помощи США Украина не сможет ни победить в войне с Россией, ни достичь справедливого мира.

"Сегодня мы чувствуем мощную поддержку с вашей стороны. Нам необходимо оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну и с целью долговременного и справедливого мира — для нас это приоритет и для стран, которые выступают за свободу, тоже. Нужно, чтобы этот конфликт не был заморожен, достигнуть реального мира, поэтому необходимо продолжать применять мощные и решительные санкции в отношении России", — подытожил Президент Украины.

Также он сообщил Камале Харрис о последних событиях на поле боя и действиях Украины относительно Курской области.

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в США. По словам Президента Украины, основная задача этого визита — укрепление Украины и защита всех граждан.

Также мы сообщали, что во время визита в Вашингтон 26 сентября Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Джо и Джилл Байденами. Кроме того, украинский лидер посетил Капитолий, чтобы встретиться с американскими законодателями.