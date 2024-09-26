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У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами

26 вересня 2024 19:47
Галина Шподарева - редактор
Візит Зеленського до США — які зустрічі відбуваються у Вашингтоні
Володимир Зеленський з дружиною та подружжям Байденів у Вашингтоні. Фото: instagram.com/zelenskyy_official
Галина Шподарева - редактор

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська  під час візиту у США провели низку зустрічей. Зокрема, відбулася зустріч лідера України та першої леді з Джо та Джилл Байденами. 

Про це повідомив Володимир Зеленський в Instagram у четвер, 26 вересня. 

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"Цінуємо ту допомогу, яку надав американський народ для підтримки України в захисті життя від російського терору. Це те, що справді допомагає нам бути сильними та продовжувати боротися за нашу свободу", — написав Володимир Зеленський в Instagram.

У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами - фото 1

У Вашингтоні у Президента України Володимира Зеленського запланована низка зустрічей з представниками обох партій у Конгресі, президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Також лідер України відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України та захист всіх громадян.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій. 

Володимир Зеленський США Олена Зеленська Вашингтон (WTA)

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