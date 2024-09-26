Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна arrow

У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна

26 вересня 2024 19:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ядерні погрози Путіна — Блінкен відреагував на заяви російського диктатора
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Wikipedia
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав нові ядерні погрози російського президента Володимира Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.

Про це стало відомо з інтерв’ю Блінкена для MSNBC.

Читайте також:

Реакція США на нові ядерні погрози Путіна

Блінкен різко розкритикував промову Путіна, в якій той пригрозив Заходу ядерною зброєю, назвавши його заяву "безвідповідальною" та "невчасною". Держсекретар підкреслив, що подібні заяви вже лунали у минулому.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, включаючи Китай, чітко говорив про це раніше, коли Путін брязкав ядерною зброєю.Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 25 вересня президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося під час засідання Ради безпеки, яке вперше було показано публічно.

 В Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що таке рішення Путіна є маніпулятивним для впливу на Захід.

США володимир путін Ентоні Блінкен ядерна зброя Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

20:00 Відстрочка у "чужому" ТЦК — чи можна оформити документи не за місцем реєстрації

19:54 У Грузії керівна партія піариться на знищених українських містах — реакція МЗС

19:49 Байден назвав причину, чому він вийшов з президентських перегонів

19:47 У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:11 В Одесі затримали активіста — в чому його підозрюють

19:08 У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна

19:05 Підтримка відновлення України — скільки країн підписали декларацію

18:51 В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року — перелік категорій

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

20:00 Відстрочка у "чужому" ТЦК — чи можна оформити документи не за місцем реєстрації

19:54 У Грузії керівна партія піариться на знищених українських містах — реакція МЗС

19:49 Байден назвав причину, чому він вийшов з президентських перегонів

19:47 У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:11 В Одесі затримали активіста — в чому його підозрюють

19:08 У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна

19:05 Підтримка відновлення України — скільки країн підписали декларацію

18:51 В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року — перелік категорій

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені