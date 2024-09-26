Ядерні погрози Путіна — Блінкен відреагував на заяви російського диктатора

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Wikipedia

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав нові ядерні погрози російського президента Володимира Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.

Про це стало відомо з інтерв’ю Блінкена для MSNBC.

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Блінкен різко розкритикував промову Путіна, в якій той пригрозив Заходу ядерною зброєю, назвавши його заяву "безвідповідальною" та "невчасною". Держсекретар підкреслив, що подібні заяви вже лунали у минулому.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, включаючи Китай, чітко говорив про це раніше, коли Путін брязкав ядерною зброєю.Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 25 вересня президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося під час засідання Ради безпеки, яке вперше було показано публічно.

В Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що таке рішення Путіна є маніпулятивним для впливу на Захід.