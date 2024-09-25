Девід Леммі назвав Путіна мафіозі та рабовласником

Глава МЗС Великої Британії публічно принизив Путіна на Радбезі ООН
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі публічно принизив президента Росії Володимира Путіна. Він зробив гостру заяву під час виступу на радбезі ООН, в якій порівняв його з мафіозі.
Про це повідомляє Politico.
Девід Леммі принизив Володимира Путіна
Глава британського МЗС звинуватив Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", розкритикував його за напад на Україну, корупцію та прирівняв його поведінку до рабовласника.
"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", — сказав глава МЗС Британії.
Девід Леммі порівняв жахливий досвід своїх темношкірих предків та заявив, що Путін чинить аналогічно грубо порушуючи норми міжнародного права.
"Пане президенте, я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених. Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – заявив Леммі.
Нагадаємо, Володимир Путін наказав російським війська чимшвидше витіснити ЗСУ з Курської області. ЗМІ дізналися дедлайн.
Тим часом в ЄС зробили публічне звернення до всіх країн, що прийняли Римський статут, із закликом арештувати Володимира Путіна.
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