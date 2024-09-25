Девід Леммі назвав Путіна мафіозі та рабовласником

Міністр закордонних справ Великої Британіх Девід Леммі. Фото: Flickr

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі публічно принизив президента Росії Володимира Путіна. Він зробив гостру заяву під час виступу на радбезі ООН, в якій порівняв його з мафіозі.

Про це повідомляє Politico.

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Девід Леммі принизив Володимира Путіна

Глава британського МЗС звинуватив Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", розкритикував його за напад на Україну, корупцію та прирівняв його поведінку до рабовласника.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", — сказав глава МЗС Британії.

Девід Леммі порівняв жахливий досвід своїх темношкірих предків та заявив, що Путін чинить аналогічно грубо порушуючи норми міжнародного права.

"Пане президенте, я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених. Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – заявив Леммі.

Нагадаємо, Володимир Путін наказав російським війська чимшвидше витіснити ЗСУ з Курської області. ЗМІ дізналися дедлайн.

Тим часом в ЄС зробили публічне звернення до всіх країн, що прийняли Римський статут, із закликом арештувати Володимира Путіна.