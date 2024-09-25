Дэвид Лемми назвал Путина мафиози и рабовладельцем

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Фото: Flickr

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми публично унизил президента России Владимира Путина. Он сделал острое заявление во время выступления на Совбезе ООН, в котором сравнил его с мафиози.

Об этом сообщает Politico.

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Дэвид Лемми унизил Владимира Путина

Глава британского МИДа обвинил Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", раскритиковал его за нападение на Украину, коррупцию и приравнял его поведение к рабовладельцу.

"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции" , — сказал глава МИД Британии.

Дэвид Лемми сравнил ужасный опыт своих темнокожих предков и заявил, что Путин поступает аналогично грубому нарушению норм международного права.

"Господин президент, я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных. Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", — заявил Лемми.

Напомним, Владимир Путин приказал российским войскам поскорее вытеснить ВСУ из Курской области. СМИ узнали дедлайн.

Тем временем в ЕС сделали публичное обращение ко всем странам, принявшим Римский устав, с призывом арестовать Владимира Путина.