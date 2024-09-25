Дэвид Лемми назвал Путина мафиози и рабовладельцем

Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми публично унизил президента России Владимира Путина. Он сделал острое заявление во время выступления на Совбезе ООН, в котором сравнил его с мафиози.
Об этом сообщает Politico.
Дэвид Лемми унизил Владимира Путина
Глава британского МИДа обвинил Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", раскритиковал его за нападение на Украину, коррупцию и приравнял его поведение к рабовладельцу.
"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции" , — сказал глава МИД Британии.
Дэвид Лемми сравнил ужасный опыт своих темнокожих предков и заявил, что Путин поступает аналогично грубому нарушению норм международного права.
"Господин президент, я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных. Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", — заявил Лемми.
Напомним, Владимир Путин приказал российским войскам поскорее вытеснить ВСУ из Курской области. СМИ узнали дедлайн.
Тем временем в ЕС сделали публичное обращение ко всем странам, принявшим Римский устав, с призывом арестовать Владимира Путина.
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