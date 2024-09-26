Ядерные угрозы Путина — Блинкен отреагировал на заявления российского диктатора

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Wikipedia

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.

Об этом стало известно из интервью Блинкена для MSNBC.

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Блинкен подверг резкой критике речь Путина, в которой тот пригрозил Западу ядерным оружием, назвав его заявление "безответственным" и "несвоевременным". Госсекретарь подчеркнул, что подобные заявления уже звучали в прошлом.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, четко говорили об этом раньше, когда Путин угрожал ядерным оружием. Поэтому я бы просто призывал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", — сказал Блинкен.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.

В Институте исследования войны (ISW) считают, что такое решение Путина является манипулятивным для влияния на Запад.