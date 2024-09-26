Ядерные угрозы Путина — Блинкен отреагировал на заявления российского диктатора

В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.
Об этом стало известно из интервью Блинкена для MSNBC.
Реакция США на новые ядерные угрозы Путина
Блинкен подверг резкой критике речь Путина, в которой тот пригрозил Западу ядерным оружием, назвав его заявление "безответственным" и "несвоевременным". Госсекретарь подчеркнул, что подобные заявления уже звучали в прошлом.
"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, четко говорили об этом раньше, когда Путин угрожал ядерным оружием. Поэтому я бы просто призывал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", — сказал Блинкен.
Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.
В Институте исследования войны (ISW) считают, что такое решение Путина является манипулятивным для влияния на Запад.
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