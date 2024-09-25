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Путін розширив умови використання Росією ядерної зброї — реагуватимуть і на БпЛА

25 вересня 2024 22:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Путін погрожує застосувати ядерну зброю у випадку атаки безпілотників — нова доктрина
Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося під час засідання Ради безпеки, яке вперше було показано публічно.

Про це повідомляє Медуза.

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Пропозиції Путіна прозвучали на тлі інформаційних повідомлень про те, що Україні можуть дозволити використовувати західну зброю для ударів по російській території.

Агресія за участі ядерних держав

Путін запропонував розглядати агресію з боку неядерної держави, якщо вона діє за підтримки або за участю ядерної держави, як спільний напад на Росію. Це може означати, що будь-яка країна, яка атакує Росію або Білорусь за допомогою підтримки ядерних держав, потраплятиме під загрозу відповіді, зокрема й ядерної.

Можливість ядерної відповіді

Росія, за словами Путіна, залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі достовірної інформації про запуск в її бік стратегічної авіації, крилатих ракет, безпілотників або гіперзвукових літальних апаратів.

"Критична загроза" суверенітету РФ

Путін також заявив, що підставою для ядерного удару може стати "критична загроза суверенітету Росії", навіть якщо використовується звичайна зброя. Однак російський диктатор не пояснив, що саме буде вважатися "критичною загрозою".

Захист Білорусі

Окремо Путін зазначив, що Росія може застосувати ядерну зброю у випадку агресії проти Білорусі, яка є частиною Союзної держави з Росією. Це підкреслює тісну військову співпрацю двох країн та можливу ядерну парасольку над Білоруссю.

Розширення списку держав під ядерним стримуванням

Путін також запропонував розширити категорію держав і військових союзів, які потрапляють під ядерну політику стримування Росії. Це свідчить про те, що Москва може переглянути коло своїх потенційних опонентів, які можуть стати мішенню для ядерної відповіді.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, що передбачає збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах. Згідно з документом, чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб.

Також ми писали, що Росія має намір значно розширити виробництво безпілотників у зв'язку з війною в Україні. Країна планує створити близько 50 спеціалізованих центрів.

Білорусь володимир путін безпілотники ядерна зброя дрони Росія

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