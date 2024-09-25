Путин угрожает применить ядерное оружие в случае атаки беспилотников — новая доктрина

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.

Об этом сообщает Медуза.

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Предложения Путина прозвучали на фоне информационных сообщений о том, что Украине могут позволить использовать западное оружие для ударов по российской территории.

Агрессия с участием ядерных держав

Путин предложил рассматривать агрессию со стороны неядерного государства, если оно действует при поддержке или с участием ядерного государства, как совместное нападение на Россию. Это может означать, что любая страна, атакующая Россию или Беларусь посредством поддержки ядерных государств, будет попадать под угрозу ответа, в том числе ядерного.

Возможность ядерного ответа

Россия, по словам Путина, оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае достоверной информации о запуске в ее сторону стратегической авиации, крылатых ракет, беспилотников или гиперзвуковых летательных аппаратов.

"Критическая угроза" суверенитета РФ

Путин также заявил, что основанием для ядерного удара может стать "критическая угроза суверенитету России" даже если используется обычное оружие. Однако российский диктатор не объяснил, что именно будет считаться критической угрозой.

Защита Беларуси

Отдельно Путин отметил, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, являющейся частью Союзного государства с Россией. Это подчеркивает тесное военное сотрудничество двух стран и возможный ядерный зонтик над Беларусью.

Расширение списка государств под ядерным сдерживанием

Путин также предложил расширить категорию государств и военных союзов, подпадающих под ядерную политику сдерживания России. Это свидетельствует о том, что Москва может пересмотреть круг своих потенциальных оппонентов, которые могут стать мишенью ядерного ответа.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение количества военнослужащих в российских вооруженных силах. Согласно документу, численность армии вырастет на 180 тысяч человек.

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